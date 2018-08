I els altres?

Iels altres? I els burgesos qui resisteixen, dic?... És que ells n’estan, d’armats, per son cantó, d’una veritable ideologia, -i no solament d’un instint obscur? És que s’han format, des de son punt de vista, una escala de valors i que hi ha en ells avui, com hi hagué un jorn, una sòlida, honesta, clara concepció de la vida, una espiritualitat, una tradició de viure religiós i ètic, una tradició de “gust” -una “noblesa” burgesa, en fi?” O bé és que joves forces intel·lectuals hagin treballat la classe, i, a canvi que la tradició sigui interrompuda, han nascut en aquells nous ideals, noves teories del deure, anhels i inquietuds que abans no es coneixien? Senyors de Barcelona! Homes neutres, classes neutres, allunyats de tota cabòria, allunyats de tota lectura, allunyats de tot partit i son compromís! Anarquitzants i diletants d’anarquisme en fets i dites! Simpatitzadors de tota rebel·lió, propagadors de tota malfiança! Utilitaris de matí, peresosos digeridors de migdia, insocials de capvespre, noctàmbuls de mediocre music-hall, epicuris avars, mofetes de tot ardiment i de tota elegància! Analfabets de segon grau -vull dir, lectors exclusius de les curtes llegendes que acompanyen les fotografies de magazine! Compradors del Nuevo Mundo, compradors d’ ABC, flamencs estrafets, catecúmens de l’afició torera! Ignorants de qualsevulla humanitat, menyspreadors de qualsevulla teoria! ¿Què fora de vosaltres, l’impensat matí que, veritablement i en gros, us trobéssiu davant per davant, no aquests sindicalistes, sinó d’altres sindicalistes; no agitadors, més o menys venals, sinó homes purs, castos, forts, decidits, armats d’una identitat i protegits pels ferms principis d’un ètica?