El que amaga el discurs triomfalista de Rajoy sobre l’economia

Mariano Rajoy va comparèixer ahir per fer balanç del 2017 amb un arsenal de dades econòmiques que volien pintar un panorama triomfalista davant la previsió que les preguntes dels periodistes, gairebé totes sobre el seu fracàs a Catalunya, li aixafessin la guitarra. I és cert que Espanya, i sobretot un motor que es diu Catalunya, ha crescut a bon ritme durant l’any 2017 malgrat l’apocalipsi que es va pintar durant els mesos d’octubre i novembre a causa del conflicte derivat de la prohibició del referèndum i la proclamació de la DUI. En primer lloc caldria aclarir que l’impacte econòmic del Procés -que és evident que ha existit-és imputable, sobretot, a la incapacitat per donar una sortida negociada a un conflicte que és polític. La tensió generada per la resposta de l’Estat -policial i penal- ha contribuït a una inestabilitat que és poc propícia a l’activitat econòmica.

Però, fins i tot deixant de banda Catalunya, veiem que en allò que depèn exclusivament d’ell, que és l’activitat legislativa, Mariano Rajoy no se n’ha sortit aquest 2017. Per començar no ha aconseguit aprovar la llei més important de tot govern, els pressupostos, per la seva incapacitat de sumar un PNB visiblement incòmode amb la recepta de Rajoy per a Catalunya.

En segon lloc ni tan sols s’ha posat fil a l’agulla en una reforma tan estructural com la de les pensions, que és clau per garantir el futur del sistema. La por a molestar un segment del seu electorat, combinada amb els interessos contraposats de PSOE i Cs, no han permès avançar.

I per acabar hi ha la qüestió del finançament autonòmic, aparcada des que va caducar l’anterior sistema el 2014 i que es va prometre que es resoldria aquest any. Un cop més no hi ha acord ni res que s’hi assembli sobre la taula. És més, Rajoy es resisteix a prendre la iniciativa per no prendre mal i vol anar de bracet del PSOE, que tampoc té una posició definida.

La conclusió és que en tot allò en què cal diàleg i concertació, Rajoy ha fracassat. El president espanyol només pot exhibir un acord per apujar el salari mínim presentat oportunament en plena campanya del 21-D. Però amb això no n’hi ha prou. Un governant no pot dedicar-se a tirar la pilota endavant en les grans qüestions de forma indefinida. Té un nom: irresponsabilitat.