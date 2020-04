Moncloa, formes i fons

Quan encara cueja “el lapsus” del general de la Guàrdia Civil sobre el control de les xarxes, la ministra Celaá afirma que el govern espanyol no pot “acceptar que hi hagi missatges negatius que van en contra de la integritat de les institucions públiques”. La confusió (o no) entre falsedat i crítica posa els pèls de punta. Esclar que aquest deix autoritari i aquesta imatge militaritzada de la resposta d'una crisi sanitària són coherents amb la decisió nuclear del primer dia: guanyar autoritat a base d'assumir poders constitucionalment atribuïts a les autonomies. Fins i tot Le Monde reconeix que la resposta federal d'Alemanya ha estat millor que la gestió centralitzada francesa. És preocupant: si el primer govern de coalició d'esquerres d'Espanya és capaç d'aquestes formes i aquest fons, ¿de què no seria capaç un govern de dreta nacionalista?