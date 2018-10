12 d’Octubre, el sentiment de la força

Els micròfons de TV3 (hostilitzats pels fanàtics una vegada més) van captar ahir, a Barcelona, declaracions de manifestats amb banderes espanyoles que parlaven del seu sentiment nacional amb la mateixa passió amb què es podrien haver expressat manifestants de l’11-S. Alguns desfilaven amb la bandera catalana (que l’independentisme ha deixat més de banda) i parlaven en català. Som així de diversos. Però el to general de la manifestació és un altre, més obscur: Catalunya ha de ser espanyola a la força, i no per la força de les urnes, ni pel consens dels governats, sinó perquè Espanya no es vota. I per recordar-ho, s’hi fan onejar banderes de la Legió i de la Guàrdia Civil, i es demana presó per a Puigdemont. I s’hi veuen retrats del reprovat Felip de Borbó. La manifestació del 12 d’Octubre a Barcelona no és la de la festa nacional d’un país democràtic, sinó la del trist recordatori, a una minoria, de la força de l’Estat.