21-D, o la fórmula per millorar els resultats electorals

MIRANT ENRERE, un dels dies més especials de tota aquesta increïble tardor euro-hispano-catalana del 2017 va ser el dimarts 3 d’octubre, el dia de la vaga general. La violència policial del dia 1 va fer sortir al carrer, també, milers de persones que no eren independentistes, però a les quals els semblava intolerable que l’Estat agredís ningú per votar. Aquella mena de fraternitat republicana al voltant dels drets civils és una idea clarament guanyadora, i guanyar clarament és el que necessiten tant els partidaris del referèndum acordat amb l’Estat com els que volen la independència. Si després que mig Govern hagi estat empresonat i l’altre mig s’estigui a Brussel·les l’independentisme es tanca en la indignació i no busca acords, el 21-D no millorarà els resultats, Europa en prendrà nota i, encara pitjor per a tothom, l’estat espanyol, també.