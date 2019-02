Abusos i silencis

A l’ARA coincidien aquest dilluns dues notícies de costat. Una era la del Papa clausurant la cimera vaticana sobre pederàstia. L’altra explicava que les denúncies a comissaria per agressions i abusos sexuals arriben a un màxim històric a Catalunya: 2.333 el 2018, sis cada dia. Però és que si continuaves llegint et queia l’ànima als peus: els experts calculen que només es denuncien entre un 10% i un 20% dels casos, i ara se’n denuncien més que abans a causa de la desgraciada sentència de la violació en grup de la Manada, que ha fet augmentar la consciència de les agressions. I cito els Mossos: "Hem atès dones que han patit violacions del seu home". Quan, com a societat, estem vivint l’època històrica més culta, rica, lliure i desvetllada, resulta que continuem practicant l’abús de poder, i si avancem és perquè ens hem atrevit a trencar els silencis. Insistim-hi.