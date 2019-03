L’acarnissament del judici amb els Mossos i amb el major Trapero és fill de diversos ressentiments, el més directe dels quals és no haver estat capaços de trobar les urnes, al qual cal afegir no haver pogut impedir que votessin 2,3 milions de persones i, el que és pitjor, que la violència amb què es va intentar impedir va fer la volta al món. Però no cal anar gaire enrere per recordar que el primer gran acarnissament contra el major dels Mossos va ser després dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l’agost del 2017. En comptes d’aprofitar-ho per presumir d’un èxit de l’Espanya autonòmica, l’Estat va obrir el vedat contra un intrús. Aquests dies hem sentit que l’1-O els Mossos posaven per sobre de tot la salvaguarda de la convivència ciutadana, i això revela un coneixement més profund de la societat catalana i una capacitat més gran i més moderna de gestionar la seva complexitat. Per això s’hi acarnissen.