L’afirmació reial inadmissible i perillosa

No cal ser gaire perspicaç per imaginar les maniobres del govern espanyol per aconseguir que li donin un premi mundial de juristes al rei Felip de Borbó en ple judici al Govern. Vist des de Catalunya, que el guardó porti el nom de Premi de la Pau i la Llibertat és doblement colpidor. Malament pot parlar de pau el cap d’estat que no tan sols no exerceix el seu paper constitucional d’àrbitre sinó que aplaudeix que la policia carregui contra ciutadans pacífics que no estan cometent cap delicte. El fet de parlar de llibertat amb nou presos polítics a la presó es qualifica solet. Com que tot és susceptible d’empitjorar, el monarca va afirmar: "És inadmissible apel·lar a una suposada democràcia per sobre del dret". El que és inadmissible és que els servidors públics s’amaguin darrere el dret per ignorar els signes del temps. Inadmissible i perillós, perquè els temps canvien i els acaben superant a ells i al seu dret.