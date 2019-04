Allò de què no es parlarà a la campanya

Just al centre de Barcelona, darrere la plaça Catalunya i a dues passes de tot el botigam del Portal de l’Àngel, s’obre una placeta malgirbada que dona accés a l’església de Santa Anna. Allà hi trobareu una realista estàtua de bronze que porta per títol 'Jesús sense llar': un banc de carrer, damunt del qual hi ha estirada una persona, tapada amb una manta, ben bé com tants sensesostre. A la figura li surten els peus, on són ben visibles dues llagues. L’escultura és una de les moltes rèpliques de l’original que hi ha repartides per esglésies de tot el món, inclosa Sant Pere del Vaticà. I encara és més realista entrar a Santa Anna i veure la mateixa estampa però en bancs de fusta i amb persones de carn i ossos. La parròquia simultanieja el culte i l’acollida diària (esmorzar, descansar, consigna, papers) a unes 250 persones. La pressió migratòria és tan forta que el sensellarisme va a més.