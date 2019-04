El PP i Ciutadans han demanat a la Junta Electoral que exclogui Puigdemont, Comín i Ponsatí de les llistes a les eleccions europees. Argumenten, entre altres raons, que no poden votar i, per tant, no poden ser votats. Espanya decidirà sota la mirada europea. Són clares les raons per les quals volen apartar Puigdemont: cada dia que el 130è president de la Generalitat està en llibertat a Bèlgica és un recordatori que el van tenir a la presó fins que la justícia alemanya va considerar “inadmissible” el delicte de rebel·lió perquè no hi va haver violència. Aquella sentència va convertir Puigdemont i els consellers en un mirall diari de l’abús judicial a què estan sotmesos els presos polítics. Només faltaria que ara tornessin a rebre els vots de la ciutadania, arribessin a exercir d’eurodiputats i continuessin fent pujar els colors a la cara a l’estat espanyol.