Arrimadas i Rivera s’han de posar d’acord

A RIVERA JA EL CONEIXEM: parla de pressa, com si fos un personatge de Sorkin, com si la velocitat fos sinònim de raó. Col·loca un argument efectista a cada frase i s’esforça a resultar visionari a base de citar el rei (cosa que el fa sonar més aviat pla i pilota) o Obama o Macron (per fer-se passar com a homologable). Aquesta setmana ha ensenyat al Congrés de Diputats un mapa del domini lingüístic del català com a mostra d’adoctrinament (fent-lo passar per un llibre de text, cosa que no era). Rivera tot just acaba de fer 38 anys. Massa jove per a tant autoodi. Ell deu saber per què s’estima més els vots de l’anticatalanisme que l’autoestima que podria sentir com a catalanoparlant. Però sobretot, amb discursos així, serà impossible que Arrimadas esdevingui, com diu que pretén, la presidenta de tots els catalans.