L’atac amb pintura groga i els jutges conservadors

Arran va llançar pintura al portal de casa del jutge Llarena a Sant Cugat i va fer mal fet. L’acte té aquella agressivitat del "Sabem on vius" que no fa cap bé a la societat, ni a la causa dels presos polítics. Abusa del groc com a color lligat a un testimoni honorable, perquè fins ara aquest color ha representat la protesta que de manera persistent, silenciosa, centenars de milers de persones han defensat a les solapes i als carrers, a vegades davant de la violència de l’extrema dreta de cara tapada. Dit això, es tracta d’un fet aïllat i, per descomptat, no té res a veure amb la Nit dels Vidres Trencats, com ha afirmat l’associació de jutges conservadors a la qual pertany Llarena, amb una falta de proporció històrica que la desqualifica. Sembla ben bé un comunicat de Vox, de Ciutadans o del PP. Sobre violència feixista, la dreta espanyola no està en condicions de donar cap lliçó a ningú. Mirem, tots plegats, de no continuar per aquí.