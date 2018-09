Avui és Hongria. Demà serà Espanya?

El Parlament Europeu ha instat avui al Consell a adoptar mesures contra el govern autoritari d’Hongria perquè posa en risc valors fonamentals de la UE. Que han fet els eurodiputats del PP? 9 s'han abstingut, 4 no han anat a votar i tres han votat contra les sancions, arrenglerats amb els grups d’extrema dreta, entre els quals el de l’italià Salvini. I quina és la raó d'aquesta brillant actuació parlamentària? Busquin a prop que la trobaran. Fonts parlamentàries populars han declarat que no volien que l’Eurocambra es convertís en “un tribunal de justícia dels estats membres”. I, per si no quedava prou clar, han afegit “Avui és Hongria, i demà?” Demà podria ser Espanya. Quina inseguretat transmet la política espanyola quan ha de defensar-se a Europa!