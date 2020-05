Badalona, vista a la dreta

Aquesta ha estat la setmana de Badalona. De l’entrevista que publiquem aquest divendres amb Dolors Sabater se’n desprèn una gran desolació política. Els resultats de García Albiol són clars i legítims però representen una illa municipal blava en un mar metropolità vermell i lila. Sobretot vermell. Com és possible? ¿És que el PSC està més a gust fent d’oposició a Albiol que governant Badalona amb Guanyem? ¿Ja li va bé assajar una mena de bipartidisme per arraconar una candidata independent amb la qual no es poden intercanviar cromos en altres ajuntaments o a la Diputació o la Generalitat, que fa més nosa a tots els partits tradicionals? Anar contra Albiol només no és suficient, sobretot quan rep el vot de milers de badalonins que mai no votarien el PP i a qui Albiol ha aconseguit fer creure que estaran més segurs amb ell d’alcalde.