El Barça i el coronavirus

La imatge del Barça no està sortint ben parada de la crisi del coronavirus. De fet, la frase correcta seria que la imatge del Barça tampoc no està sortint benparada de la crisi del coronavirus, perquè el que va culminar ahir amb el comunicat dels jugadors per un cantó i el de la directiva per un altre ha estat l’expressió màxima d’un campi qui pugui i d’una administració de la supervivència que fa temps que arrossega pel pedregar la vida del club. Per desgràcia, doncs, no podia esperar-se que, davant una pandèmia que ha posat el Barça i l’esport professional davant un repte històric, el club actués amb unitat i conscient del ressò mundial que tenen les seves decisions. Avui fa una setmana vaig explicar a El club de la mitjanit que Ramallets i Segarra companyia van oferir els seus diners a un Barça ofegat pels deutes després de construir el Camp Nou. Aquella ànima de club hauria de tornar.