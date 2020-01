El Barça i un signe dels nostres temps

Hi ha frases que se't queden donant voltes al cap. Aquí en va una: "Acceptar l'engany sense que tingui conseqüències, com a signe dels nostres temps". La va escriure aquesta setmana el col·lega Joan Josep Pallàs a La Vanguardia, a propòsit de les magres explicacions del president del Barça quan va acomiadar Valverde i va presentar Setién. Passa al futbol, a la política i per tot: pactem amb la realitat perquè no som Quixots, però de tant pactar-hi acabem abaixant el nivell d'exigència. En el cas del Barça hi ha un factor clau que ho pot explicar: Messi. La seva magnitud és tan gegantina i la presumpció d'èxits tan probable, que ha estat ideal per ajornar molts debats necessaris tots aquests anys. Com si ser coetanis del geni hagués impedit treballar per mantenir la coherència d'avui i el projecte de demà.