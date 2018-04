Berlín i la patètica Comissió Europea

XAVI CORAL va preguntar al portaveu de la Comissió Europea, a Brussel·les, sobre l’alliberament de Puigdemont a Alemanya, i el funcionari europeu vinga a dir-li que és un tema intern d’Espanya. O sigui, que les justícies de Bèlgica, Finlàndia, Suïssa, la Gran Bretanya i Alemanya s’hi han vist involucrades i encara és un afer intern. O sigui, que Espanya no podrà jutjar Puigdemont per rebel·lió perquè un tribunal alemany ho ha rebutjat però és un tema espanyol. Deixin de mentir i de fer el ridícul. Mentrestant, a Berlín, el portaveu del govern alemany demanava al Parlament de Catalunya que investeixi aviat un candidat i que Catalunya tingui un Govern i un president, perquè “només així hi haurà el diàleg” que permetria trobar “una solució política”. Interlocutor català i solució política. ¿Ha sentit el que diu la cancellera Merkel, senyor Rajoy?