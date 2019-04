Fora bicicletes i motos en marxa de les voreres

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha fet una crida per trobar un ciclista que va atropellar un nen i un adult dissabte a la Diagonal. El menor està greu. Lamento dir que no m’estranya i que la velocitat a què van els ciclistes en zones compartides és tan alta i passen tan a frec dels vianants que sovint fan esgarrifar, sobretot a les hores punta, quan sovint sembla que estiguin fent una cursa de velocitat. Els ciclistes no poden anar per les voreres, i l’Ajuntament està fent molt poc o res per castigar els infractors de la normativa que ell mateix va posar en marxa al començar l’any. Passa el mateix amb els motoristes que continuen circulant per la vorera amb l’excusa que tot just van a aparcar, quan resulta que està prohibit pujar a les voreres de carrers i passejos amb la moto en marxa i el conductor al seient. Les voreres a Barcelona continuen sent insegures i la desprotecció del més dèbil és una realitat.