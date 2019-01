Jo et blanquejo, tu em blanqueges, l’Estat ja m’havia blanquejat

La maniobra que s’està desenvolupant davant els nostres nassos consisteix en el fet que el PP i Ciutadans blanquegen l’extrema dreta pactant-hi a Andalusia, i l’extrema dreta els blanqueja a tots dos, perquè, un cop coneguda la llista de condicions dels neofeixistes per donar suport a un nou govern, Casado i Rivera semblen dos líders liberalconservadors, gens nacionalistes i antifranquistes de tota la vida. La maniobra es realitza amb la col·laboració necessària dels mitjans que ara troben que l’extrema dreta és impresentable per masclista, xenòfoba i anticonstitucional en general, però que no van dir res quan aquesta mateixa extrema dreta va exercir les acusacions particulars que han mantingut els presos polítics catalans a la presó, amb gran satisfacció de l'aparell de l'Estat i d'aquells mateixos mitjans. Va ser llavors quan va començar el blanqueig.