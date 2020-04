Bona cuina

El ministre espanyol d’Agricultura ha informat que s’ha multiplicat per quatre el consum de farina, un augment que ha atribuït al fet que el confinament ha motivat les famílies a elaborar pa i productes de rebosteria al forn de casa. Ve-t'ho aquí com milers de nens i nenes deuen haver descobert els secrets de la cuina, aquests dies. Com tantes altres descobertes que deuen haver fet, incloses les més dures, que enriquiran la seva personalitat per poc que els acompanyem en la comprensió d’aquest històric parèntesi. No serà un curs perdut. Mentrestant, pels carrers passen les bicicletes dels repartidors de menjar a domicili i per les xarxes corren vídeos de xefs com Nando Jubany o José Andrés, que van donant idees. No és estrany que el comentari despreocupat d’aquests dies sigui que quan això acabi no passarem per les portes.