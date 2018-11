Caixa de solidaritat per defensar el 9-N de la venjança de l’Estat

Òmnium i l’ANC han tornat a recordar l’existència de la caixa de solidaritat, aquesta vegada amb la intenció d’ajudar a pagar els 4,9 milions d’euros que es reclamen a Mas, Rigau, Ortega i Homs per l’organització del 9-N. A cap dels quatre se’ls va condemnar penalment per malversació, però ha estat el Tribunal de Comptes qui ha reclamat el pagament després de la denúncia que hi van presentar Societat Civil Catalana i Abogados Catalanes por la Constitución. Al 9-N es va preguntar "¿Vol que Catalunya esdevingui un Estat?" i, si la resposta era que sí, es podia contestar "Vol que aquest Estat sigui independent?" La història dirà que dues preguntes així van costar als seus responsables polítics 4,9 milions d’euros. I la història hauria de dir que els 2,3 milions de persones que van participar en aquell procés no els van deixar pagar a ells sols aquesta condemna de venjança per aquell èxit.