En una entrevista a Catorze, el cantant i compositor dels Manel, Guillem Gisbert, li diu a l’Eva Piquer: “Ara entenc què és escriure cançons, però els vint anys que venen són un misteri enorme [...]. Vull saber com s'ho fan els que em porten anys d'avantatge. Quan estic amb algú més gran que jo que s'hi ha dedicat, procuro treure el tema”. Un clàssic. Tots hem volgut llegir el nostre futur en l’experiència dels veterans. I com que, precisament, en tinc vint més que el Guillem, em permetré la llicència de dir-li una cosa que segur que ja intueix: com s’ho facin els altres és una pista, però només val per a ells. El camí te’l vas fent tu. I crec que el Guillem el trobarà, a jutjar pel que diu dels que el voldrien veure amb l’ukelele: “Possiblement, aquesta gent no enyora les cançons de Manel amb l'ukelele, enyoren el seu 2008 o 2009, i em sap molt greu, però aquest poder no el tinc”. Aquest és el camí.