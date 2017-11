Carles Capdevila, l’ARA i la il·lusió per construir

ENCARA QUE NO ens ho diguem, segur que som molts els que sovint pensem què diria el Carles Capdevila del que passa. Avui l’ARA fa set anys, i en la festa que celebrarem avui al Palau de la Música Catalana tornarem a veure alguns fragments dels seus cèlebres monòlegs. Preparant el vídeo, el vaig tornar a sentir parlar de “la felicitat dels que fan coses i de la infelicitat dels que treballen per impedir-ho, dels que tenen un projecte i aquells el projecte dels quals és que els projectes dels altres fracassin”. El Carles va admetre haver trobat benzina en els obstacles de tots els que van intentar (i intenten) torpedinar l’ARA. Tot plegat em fa pensar en el país. A Catalunya, milions de persones tenen un projecte democràtic, inclusiu, il·lusionant. Al davant, d’altres només treballen per fer-lo fracassar, sense cap il·lusió, sense oferir res a canvi.