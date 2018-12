Casado amenaça i el sobiranisme creix

Casado anuncia 155 per a l’endemà d’arribar a la Moncloa. Passo per alt la barroeria d’amenaçar així, a pes, amb la supressió de l’autonomia i enviar 'de facto' tot el país a l’estat d’excepció, i em fixo directament en les conseqüències: si el tripartit de dreta i extrema dreta nacionalista espanyola només té aquest projecte, el salt de l’independentisme a més enllà de 50% serà un fet. Un convenciment semblant es desprenia de la vista preliminar al Tribunal Suprem: el judici a polítics escollits democràticament, persones decents acusades de delictes que no han comès, farà encara més profunda la rasa de cultura política que separa Catalunya i Espanya. Per això és tan important que demà passat els carrers siguin sempre de la protesta pacífica. I quan Pedro Sánchez convidi el sobiranisme a reconèixer "l’altra part de Catalunya" la resposta sigui que no s’ha deixat mai de reconèixer: les urnes es van posar i es posaran perquè tothom les faci servir.