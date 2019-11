Catalunya, aquest gran monotema espanyol

No saben parlar de res més. Tenen desesperats els seus socis internacionals, als quals envien informes sobre les fake news catalanes –en comptes de negociar-hi qüestions candents– i als quals vigilen a veure què és el que diuen sobre Catalunya. Hi ha dies que em sento rejovenir. Ha tornat a sortir "el xantatge dels nacionalistes" en un tuit d’Arrimadas, expressió que el PP ja feia servir fa vint-i-cinc anys quan Pujol pactava amb Felipe. Aznar, l’home que després va pactar amb Pujol i va retirar la Guàrdia Civil de les carreteres catalanes, ha parlat de "coalició radical d’esquerres consentida pel secessionisme". I un baró regional socialista de guàrdia li ha retret al PSC que parli de nació, exactament igual com el 2005, quan hi va haver l’aprovació del projecte d’Estatut al Parlament. Paraules, moltes. Solucions, cap. Problemes, tots. Però la política espanyola viu entregada al seu monotema.