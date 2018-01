A Catalunya no hi ha cap “Matrix”

Aquest dimecres es constitueix el nou Parlament que haurà de decidir sobre el vot de diputats que no hi poden ser i d’un candidat a la investidura que no hi serà. D’això Ciutadans en diu “Matrix”. Hàbils com són en la comunicació, el partit carbassa no pronuncia un substantiu sense un adjectiu, normalment desqualificatiu. O juga amb les paraules. “Neverèndum”, es van inventar per referir-se al referèndum de l’1-O, que, com tothom sap, va celebrar-se. Trump fa el mateix. Ja durant la campanya, es referia a la seva rival com la “corrupta Hillary”. Per descomptat, ara es tracta de considerar que Puigdemont (i, per extensió, l’independentisme) viuen en una realitat paral·lela. Que no oblidin que els votants de Puigdemont són reals. Ciutadans hauria de fer un esforç per reconèixer l’altre sense menystenir-lo. Ser el primer partit del Parlament, obliga.