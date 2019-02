Catalunya, una societat moderna i avançada

Santi Vila va afirmar ahir al judici que "el que ha passat a Catalunya és impropi d’una societat moderna i avançada". Jo opino tot el contrari: mai havia sentit tan intensament la consciència de pertànyer a una societat moderna i avançada com el 9-N o l’1-O. El nivell de concertació d’interessos, de suma de capacitats, de logística, de responsabilitat i compromís col·lectiu que va mostrar la societat catalana va ser admirable per moderna (pacífica) i avançada (democràtica). És l’estat espanyol i el seu ús fossilitzat dels drets (Felip de Borbó i el seu "¡A por ellos!" judicial de dimecres) el que és premodern i retrògrad. Ara bé, ser modern no vol dir ser perfecte, i menys després de l’1 d’Octubre, perquè ja no va ser fàcil pensar amb el cap clar i va començar l’assenyalament de traïdors i la divisió de les forces. Un prec final: discutim l’argument i respectem la persona.