Col·legis electorals amb votants de groc

ENVIAR MOSSOS a despenjar llacets grocs de l’arbre de Nadal d’una conselleria és una mostra més de la fallida moral de l’estat espanyol. Se suposa que no poden permetre que res agreugi la seva ja castigada mala consciència. Fan com els nens petits: tanques els ulls i el perill desapareix. Fora el groc i ens oblidem que hi ha presos polítics. Si la tendència repressora de l’Estat continua en aquests nivells de misèria democràtica, auguro una gran temporada als fabricants de tota mena de roba i complements amb el color groc. I ja estic avisant tots els meus col·legues estrangers perquè preparin les càmeres per a un acolorit reportatge el 21-D: milers de persones presentant-se als col·legis electorals a votar portant algun detall de color groc. No serà la batalla més important d’aquell dia però tindrà tota la força simbòlica de la dignitat.