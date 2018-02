Com més força i més mentida, menys raó

PUIGDEMONT NO ÉS un candidat normal, Sànchez no és un candidat normal, no és normal dir que hi va haver càrregues policials l’1-O o que hi ha presos polítics. I, en canvi, és normal tenir a la presó per malversació de diners públics algú que, segons el que la mateixa Moncloa ha dit al jutge, no va gastar un euro en el referèndum. No és normal posar-se un llaç groc. Javier Solana demanava per Twitter que algú li expliqués a Pep Guardiola que el llaç groc indica afiliació política i que per això ha d’estar prohibit (un socialista!). El llaç fa política, indiscutiblement, però política de la bona: la de la decència, la de la defensa dels drets humans, la de la protesta contra els abusos d’un poder espantat que ha renunciat a buscar el consens dels governats. Un poder que és fort perquè té la força, però com més gran és la força, més petita es la raó. Per això ha de mentir.