I ells fent-se selfies

ELS SOCIALISTES opinen que no es pot dir de cap manera que Espanya té un estat autoritari. Home, la fiscalia envia el text d’una querella en un arxiu titulat “ Más dura será la caída ”. El ministre de Justícia està reprovat pel Congrés per ingerències en casos en què hi ha imputats càrrecs del PP i un fiscal general també està reprovat per incompliments greus de les seves funcions. Un president de la Generalitat i tres consellers estan condemnats per haver posat les urnes en una consulta no vinculant. Hi ha dos líders civils organitzadors de multitudinàries manifestacions en pau posats a la presó com si haguessin cridat al saqueig. El cap de la policia que va dirigir una operació antiterrorista de la qual tot el món estava pendent ha estat destituït. La presidenta del Parlament, querellada. Els ciutadans, colpejats per votar l’1 d’octubre. Ben bé per anar fent-se selfies.