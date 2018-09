Contenidors, voreres brutes i incivisme

Com una ofrena al peu de l’altar de les escombraries, els contenidors que veig cada dia a Barcelona estan rodejats de trastos, cartons, fustes, bosses, plàstics, envasos, draps, líquids regalimant...Hi ha pressa per treure’s de sobre la brutícia de casa o de l’oficina i ni s’espera al dia de recollida de les andròmines ni es respecta l’ús que indica el color. El que molesta o s’ha trencat, a la vorera del contenidor. Entre el que s’acumula i el que en treuen de dins i llencen a terra la gent que els remena buscant ferralla, hi ha voreres que fan fàstic. El sistema de recollida d'escombraries de Barcelona ocupa espai, té molta importància visual i olfactiva, però no ens proporciona una ciutat més neta. Produïm moltes escombraries i som bastant incívics. Com si la brutícia de l’espai públic no ens importés.