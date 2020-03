“Contigo en la distancia”

Amb l’excepció del president de Castella-la Manxa, el socialista García-Page, que creu que hi ha professorat que el que vol és tenir 15 dies de vacances, i de Donald Trump, que ho aprofita per fer campanya i qualifica el virus d’“estranger”, la resta del món estem interioritzant a marxes forçades que estem davant d’una crisi sanitària de grans dimensions, amb uns efectes socials i econòmics que poden convertir el 2020 en un any perdut. En les últimes hores, els doctors Jaume Padrós (Col·legi de Metges de Barcelona) i Joaquín López-Contreras (Hospital de Sant Pau) han coincidit a l'ARA en un concepte: mantinguem la distància social. Quedar-se a casa tant com sigui possible és un gest de responsabilitat amb la societat i de respecte a la missió dificilíssima a què s’enfronta el personal sanitari, que tem el tsunami assistencial. La manera d’estar amb la gent és no sent-hi.