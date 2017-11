La conversa pendent amb els nois

LA NOTÍCIA DEL JUDICI als membres de “ la manada” està farcida de detalls indignants que només fan que desitgis que aquests desgraciats passin la temporada més llarga possible de la seva lamentable vida a la presó. En paral·lel, ja fa anys que continua el degoteig de dones assassinades per les seves parelles mascles, i el món sencer s’exclama ara, amb més o menys hipocresia, de l’assetjament sexual al món del cinema i del teatre amb Harvey Weinstein i Kevin Spacey en el paper de depredadors descoberts. El gènere masculí té motius per mirar-se al mirall amb vergonya. Pensàvem que ja ho havíem superat, però els pares tenim una conversa pendent amb els nostres fills mascles que va molt més enllà del preservatiu o de l’alcohol i que va de la concepció sagrada de la vida de l’altre.