“L’aeroport del Prat és un Mobile diari” (cent mil passatgers) i ningú es planteja blindar-lo. La resposta és del cap de medicina preventiva de l'Hospital Clínic, el doctor Antoni Trilla, en l’entrevista que li hem fet al plató de l’ARA. En les actuals condicions, no hi cap raó epidemiològica per cancel·lar el Mobile, però una altra cosa és que les empreses no vulguin assumir cap risc enviant-hi els seus treballadors i que el goteig de baixes comercials acabi fent perdre atractiu al congrés i calgui ajornar-lo. Encara que sense que se n’hagi declarat cap cas, el coronavirus ja ha afectat Catalunya i no és difícil copsar la indissimulada satisfacció que això provoca entre els que, ara sí, escriuen el nom sencer: Mobile World Congress de Barcelona. S’ha de ser tanoca: en un món interconnectat no hi haurà lloc ni economia que no s’escapi dels controls, de la psicosi i de les repercussions econòmiques.