Davant els atacs a la llibertat d’expressió

POQUES VEGADES com ara havíem notat que totes les llibertats estan a una generació d’extingir-se. Entrar a Twitter i trobar-te avisos del ministeri de l’Interior dient-te que vagis amb compte amb els retuits és el més semblant a ensopegar amb la policia del pensament. Llegir que un encausat val més que no vagi a una manifestació provoca desassossec. La prohibició recent del color groc et transporta a Orwell, i les mentides de Rajoy (diu que pateix per l’economia catalana però envia policies a produir imatges de disturbis, firma decrets perquè marxin les seus socials de les empreses i ofega el sector audiovisual) fan que no te’l puguis escoltar amb respecte intel·lectual. L’absència de crítica dels seus cors mediàtics i polítics és lamentable. Així que aquí teniu el primer propòsit per al 2018, copiat de Snyder a Sobre la tirania: no obeir amb anticipació.