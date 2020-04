Davant la responsabilitat individual

Els nens no poden sortir a esbargir-se, els adults no poden sortir a fer esport i, fins i tot, el conseller d’Interior ha puntualitzat en roda de premsa que als padrins ni els passi pel cap portar la mona als afillats aquesta Pasqua. Però dimarts uns quants milers de ciutadans hauran d’anar a treballar, i les mascaretes que ajudarien a no encomanar ningú no es podran començar a repartir fins dilluns de l’altra setmana. A la vista d’aquest panorama oficial contradictori, poques vegades com la setmana que ve serà tan decisiu l’exercici de la responsabilitat individual per part nostra, el poble. Quan els morts encara es compten per centenars diaris a Espanya, s’aixeca el confinament estricte. Els comptes de l’Estat no donen per a més, i el govern espanyol, mentre creua els dits, es deu anar repetint allò de "el col·lapse que no va ser”.