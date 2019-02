Declaracions extraordinàries, eleccions ordinàries

La declaració de Jordi Cuixart ha passat a la història. La quantitat d’arguments i dignitat que han desprès tots 12 encausats en la seva declaració ha estat extraordinària. Cuixart ha arribat a afirmar aquest dimarts que la seva prioritat no era salvar-se de la presó sinó solucionar el conflicte Catalunya/Espanya. Són paraules d’una extraordinària i insòlita generositat, com les presons, com els exilis, com les causes obertes a desenes de persones. En canvi, l’oferta electoral per a l’abril i el maig no ho és, d’extraordinària, no té gaire d’aquesta grandesa, es queda curta davant tanta energia recuperada i està mancada de la generositat i la grandesa d’aquells dies i de les actituds que estem veient. Sí, van ser dies amb errors, improvisacions i divisions, però o Esquerra i el PDECat porten tota aquesta energia a les urnes o no estaran a l’altura del moment.