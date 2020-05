Ja fa dos mesos que dura el confinament, i cada dia que passa la societat travessa una nova frontera. Moltes persones que es passen la vida viatjant per motius laborals deuen haver batut el rècord de nits consecutives dormides al llit de casa. La immensa majoria de famílies han superat de llarg el rècord d’hores de convivència intensiva, diària (i amuntegada en funció dels metres quadrats disponibles), que normalment s’assoleix en un viatge d’estiu, amb els seus moments de bronca, avorriment, silencis espessos, complicitats, riures i frases per a la posteritat. Aquí en teniu una, que opta a frase del confinament en la categoria “I això que nosaltres no ens podem queixar”. Va ser pronunciada enmig d’un d’aquests telenotícies de plat únic, com a resum del cansament mental que provoca que tots els dies s’assemblin tant: “Estic tenint un déjà vu de tot”.