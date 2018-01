De “democràcia plena” a “defectuosa”

FELIP VI VA CITAR la setmana passada a Davos l’índex del think tank britànic Economist Intelligence Unit sobre l’estat de la democràcia al món. Va ser una cita d’autoritat: Espanya era una de les 19 “democràcies plenes”, en el lloc 17è de 140 països, just al darrere del Regne Unit. El monarca espanyol va concloure que així de “forta, sòlida i madura és la nostra democràcia”. Però això era l’estudi del 2016. Ahir aquest centre d’estudis va publicar el del 2017: Espanya podria passar de “democràcia plena” a “democràcia defectuosa” a causa del “tracte repressiu” a Catalunya i per “negar un vot democràtic”. “Avui en dia, en una democràcia moderna, veure que polítics electes estan acusats de càrrecs bastant arcaics no sembla anar en la direcció de classificar Espanya com una democràcia plena”. La cita no em fa feliç, però suposo que continua sent d’autoritat.