Dividits per franges

Una de les expressions que han fet més fortuna durant aquesta crisi és que el coronavirus és una lliçó. Tothom es pregunta si n’haurem après alguna cosa. Em sap greu, però la política en general, i sobretot l’espanyola, no està aprenent gran cosa. L’agressivitat amb què el Congrés va despatxar l’últim debat n’és un prova. Fa uns mesos es deien de traïdor en amunt i ara, esclar, no hi ha qui pari la inèrcia destructora. Que en fa de temps que la política surt cada matí de casa escandalosament dividida en franges. ¿Quines enquestes miren els consultors polítics, que no detecten la ràbia que fa sentir-los parlar com si no hagués passat res, quan encara estem enterrant morts? ¿És sostenible la bronca política quan cada vegada hi ha més butxaques buides?