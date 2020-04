Donald Draper confinat

Carrie Mathison hauria trencat el confinament i s’hauria escapat pel seu compte a Wuhan, per seguir la pista d’un espia americà que va aconseguir colar-se al Laboratori Nacional de Seguretat xinès per ordre del mateix president Trump. Walter White i Jesse Pinkman estarien treballant dia i nit en la síntesi química d’una droga que frenés la infecció vírica, per encàrrec d’un capo mexicà que els hauria perdonat la vida i els hauria promès cobrir-los d’or si salvaven el seu fill. A Don Draper i Peggy Olson els deixarem tranquils, que ja van tenir la seva pròpia emergència planetària quan la crisi dels míssils del 62, però seria probable que Draper, mentre s’assegurava les provisions essencials de bourbon, li enviés un whatsapp amb el text: “Ja vaig advertir-te que jo vivia com si no hi hagués un demà, perquè no n’hi ha”.