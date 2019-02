A la dreta dels presos polítics, un abisme

Aquest dies, quan els presos polítics declaren davant el tribunal que no saben qui va pagar el referèndum, o que la gent va defensar les urnes sense haver-ne rebut cap ordre, es nota en el to de la rèplica dels fiscals l’escepticisme del funcionari de l’Estat de gamma alta que creu que l’Estat, expressat al BOE, és el principi i el final de la realitat, que fa molt de temps que va oblidar que hi ha una societat civil que viu del seu esforç i que les lleis evolucionen quan aquesta societat empeny els canvis. Quan Turull li va llegir al fiscal la llista d’incompliments del govern espanyol de les sentències del TC, devia pensar que sí, que esclar, que el govern espanyol incompleix 'porque se puede'. Quan Sànchez va recordar-li al fiscal que el jutge Marchena va rebre 'whatsapps' d’un senador del PP, es van sentir retratats en el seu pedestal.