Que en fa, d’anys, que Catalunya ha dit quina Espanya volia

En el mateix moment de convocar-les, Pedro Sánchez va preguntar-se de què aniran les eleccions. És un requisit bàsic de qualsevol campanya, intentar definir el debat a partir del marc conceptual que et convé imposar. La pregunta de Sánchez és “Quina Espanya volem?” PP i Ciutadans preguntaran “Qui és més dur amb Catalunya?” La pregunta de Sánchez és millor però fa tard. Catalunya ja va explicar quina Espanya volia el 2005, quan el 90% del Parlament va enviar l’Estatut a Madrid (les portades d’aquell dia eren “Escolta, Espanya”) i va ser humiliada amb delectació. Catorze anys després, més de la meitat dels catalans volen un referèndum d’independència. I encara una segona pregunta per a Sánchez: creu que està en condicions d’oferir una Espanya inclusiva quan el seu mateix partit l’ha renyat públicament pel simple fet d’haver parlat de posar un relator en les converses entre partits i ell s’ha encongit? Com va passar a Andalusia, la campanya que ve serà terrible amb Catalunya. Els votants (i els partits) catalans hauran de saber donar-hi una bona resposta.