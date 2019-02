Una entrevista a Maduro digna d’aquest nom

Jordi Évole va entrevistar Maduro, que és el que hauria volgut qualsevol periodista, i li va fer una entrevista digna d’aquest nom. La càmera ens va mostrar que la violència és una opció a Veneçuela, ara mateix. El periodisme no és una ciència exacta, però criticar l’oportunitat d’una trobada com aquesta és lamentable. El que passa és que vivim sota un doble efecte. Per un cantó, el de la fatxenderia digital a favor o en contra de tot i de tothom, que busca l’autocensura. I per l'altre, el de la revisió a la baixa de la llista de drets que la majoria de governs han anat fent, pretextant necessitats de seguretat o voluntat de lluita contra les notícies falses (quina trampa, si pensem en la quantitat de falsedats que transporta la propaganda governamental). Precisament, demà passat tornen els Diàlegs de Pedralbes (visiteu l’Ara.cat), aquest any centrats en les llibertats. Aquest dijous començarem parlant sobre la llibertat d’expressió.