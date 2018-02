L’equip reial que no vol el rei a casa seva

AL BERNABÉU no hi falten aficionats amb banderes espanyoles, però el Madrid no vol que la final del campionat d’Espanya es disputi a casa seva. L’escut del club està rematat amb una vistosa corona: el Madrid és reial, més encara, és “ Reaaaaal”, dit amb l’allargassament de les transmissions radiofòniques, però Florentino Pérez no vol que el rei segui a la llotja del Bernabéu si és el Barça qui juga la final de la Copa. I a tothom li sembla normal. No cal dir que la gran polèmica de la final serà pel tracte que l’afició blaugrana pugui donar als símbols nacionals que s’hi exhibiran, però ningú no considerarà una descortesia que, un any més, el Madrid sigui tan egoista. Gran metàfora dels temps que vivim: n’hi ha que es comporten segons els convé i no segons les convencions socials, i no en paguen cap preu perquè sempre tenen qui els escriu el relat.