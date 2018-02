Erdogan, Putin, Rajoy

PROHIBIM EL COLOR GROC a l’enllumenat de les fonts públiques, prohibim un rètol que digui “democràcia”, prohibim un arbre de Nadal decorat amb llaços grocs, prohibim l’exhibició d’una obra d’art sobre presos polítics a la fira Arco. Peguem a la gent que vol que tothom voti. Fem-ho, que al PSOE li sembla bé. I ensenyarem a la gent a distingir entre llibertat i llibertinatge. I s’ho pensaran dos cops abans de fer un tuit o demanar que no els facin un mur perquè passi l’AVE. I recordarem qui mana aquí. I potser aleshores podrem retirar un llibre sobre el narcotràfic o podrem condemnar un raper a tres anys i mig de presó. No importa que The Times ens compari amb Putin ni que The Guardian digui que Dastis és un polític autoritari que acusa als altres de fake news. Fem tot això i més, però no per tapar la corrupció o el forat de les pensions. Fem-ho per Espanya.