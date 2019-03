Espanya no és Turquia, però tampoc és el Regne Unit o el Canadà

El periodista García Ferreras va lamentar al 'Salvados' que l'independentisme vagi dient que la democràcia d'Espanya és com la de Turquia, i va dir que afirmacions com aquesta fereixen molts espanyols i que això s’ha d’entendre. Certament, les comparacions exactes no funcionen, però si admetem que, en relació amb Catalunya, Espanya no és Turquia, haurem d’acceptar que tampoc no és ni el Canadà ni el Regne Unit, com els quebequesos, els escocesos i els catalans podríem testimoniar. Hi ha presos polítics i exiliats i hi va haver càrregues policials per votar. Vivim temps d’angoixa existencial nacional generalitzada (d’això viu la ultradreta), i ni els països més forts se n’escapen: Trump vol un mur amb Mèxic i el Regne Unit està fent els papers del divorci amb la Unió Europea. I Espanya se sent atacada perquè Mèxic vol que Felip de Borbó es disculpi pels abusos de la conquesta. Però, com ha fet amb Catalunya, menysprea el debat i mira orgullosament cap a l’altra banda.