Els Estats Units s’enfronten a un nou crac

M’agradaria molt equivocar-me, perquè els americans em semblen admirables per tantes coses... però em temo que els Estats Units van a la guerra del coronavirus amb un exèrcit mal entrenat i amb el pitjor general possible. Trump està en fase de negació perquè on s’és vist que un virus aconseguís el que no sembla a l’abast de l’establishment, que és derrotar-lo. I amb la borsa arruïnant tots els plans de pensions, la seva popularitat no fregarà màxims, precisament. Però, sobretot, els Estats Units no tenen el que té Europa: un sistema públic de salut. Si tens un càncer i no et pots pagar el tractament, mala sort. Però si milions d’americans poden encomanar-se de coronavirus, la gestió individual no funciona i cal una resposta social en xarxa que no practiquen des del New Deal. Problema: la pregunta més americana és la de Pla mirant Manhattan: "I això, qui ho paga?" O ens tornen a admirar amb un moment Apollo 11 o el seu prestigi al món pot quedar fet miques en aquest estrany crac del 2020.