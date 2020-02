Estripar el discurs i perdre les eleccions

L' speaker del Congrés dels Estats Units, Nancy Pelosi, estripa el discurs de Trump. Que Pelosi s’esbravi davant la mala educació d’aquest president és comprensible. Que ha produït una imatge per a la història, és segur. Que aquest gest arribi més enllà dels convençuts i serveixi per guanyar electors, és dubtós. Certament, contestar el populisme no és gens fàcil, perquè s’alimenta dels atacs i per això els provoca (Trump va negar la mà a Pelosi). Penso en les pròximes eleccions a Catalunya i la probable entrada de l’extrema dreta al Parlament. La frase més pronunciada en campanya serà que al feixisme se’l combat. D’acord. ¿Però al seu votant també se’l combat? ¿Se’l menysté o se li adreça algun missatge? ¿Cal entendre les raons per les quals tria aquella papereta? Amagar-se darrere la superioritat moral pot servir per combatre el feixisme... i perdre.