Corria el 1985 quan en Puyal va crear 'Vostè jutja', un concurs que va tenir un èxit d’audiència extraordinari en una TV3 pionera. Era tan primerenca, aquella TV3, que els voltants de l’edifici no eren sinó un immens descampat sense urbanitzar i amb pols o fang segons el dia de Sant Joan Despí, que aleshores semblava que fos molt lluny de Barcelona. Carles Canut hi representava el paper d'en Rafeques, una mena d’àrbitre assenyat vestit amb pana negra que tranquil·litzava els personatges que jutjàvem tot dient-los una frase que els teleespectadors se sabien de memòria: "No s’esveri, home, li garanteixo un judici com cal". Amb l’accent de Gerri de la Sal, que mai no havia perdut. En aquella tele de tres canals, Canut es va convertir en un personatge immensament popular, i un dels primers de la llista del nostre 'star system'. Sempre ho recordàvem amb nostàlgia. Ara el recordarem amb afecte.